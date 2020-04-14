Москвич сдал полицейским "слишком загорелых" россиян, которые смущали окружающих довольным видом
21:07, 14 апреля 2020Русский міръ
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Мужчина предположил, что парни недавно прилетели из-за границы и не соблюдают карантин.
Житель Москвы сдал полиции "двух слишком загорелых" москвичей, которые "смущали окружающих своим довольным видом".
Он пожаловался на двоих парней, которых увидел в магазине — из-за их загара он предположил, что они недавно прилетели из-за границы и не соблюдают карантин, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
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На место направили сотрудника полиции, однако молодых людей не удалось задержать на месте. Полицейский осмотрел магазин и расположенные рядом дворы, но так и не нашел их.
Как сообщал ранее УНИАН, выпавшего из окна москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.
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