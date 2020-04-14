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Москвич сдал полицейским "слишком загорелых" россиян, которые смущали окружающих довольным видом

21:07, 14 апреля 2020
Русский міръ
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По словам мужчины, москвичи были "слишком" довольные / Фото: ua.depositphotos.com

Он пожаловался на двоих парней, которых увидел в магазине — из-за их загара он предположил, что они недавно прилетели из-за границы и не соблюдают карантин, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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На место направили сотрудника полиции, однако молодых людей не удалось задержать на месте. Полицейский осмотрел магазин и расположенные рядом дворы, но так и не нашел их.

Как сообщал ранее УНИАН, выпавшего из окна москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. 

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