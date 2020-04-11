Беларусь: российских тестов на COVID-19 больше не надо, они ненадежные

Беларусь даже проводила переговоры с двумя российскими компаниями по поводу закупки очередной партии, но «сейчас эти тесты не нужны».

Беларусь отказалась от следующей поставки российских тест-систем на коронавирус-за их ненадежности.

Об этом изданию tut.by сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

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Россия передала бесплатно 10 тысяч таких тестов вместе с прибытием китайской гуманитарной помощи. Впрочем, российских тестов, говорит Макей, хватило только на 2,5 дня работы.

Беларусь даже проводила переговоры с двумя российскими компаниями по поводу закупки очередной партии, но «сейчас эти тесты не нужны».

«Мы сами изготавливаем тесты, а еще примерно 50 тысяч мы получили от других стран. Тем более, главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что они ненадежны, они дают вероятность обнаружения коронавируса только на 60%. Так что нам сейчас эти тесты не нужны», – заявил глава белорусского МИД.

Как сообщал УНИАН, российский путешественник Александр Норко убежал от коронавируса в лес и умер от отравления корнями цикуты.