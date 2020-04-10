Сбежал в лес от коронавируса и умер: в России путешественник отравился цикутой

Перед смертью мужчина написал супруге, что нашел "корни кувшинки" и собирается их варить.

Российский путешественник Александр Норко сбежал от коронавируса в лес и умер от отравления корнями цикуты.

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По словам женщины, перед смертью Александр написал ей, что нашел корни кувшинки и собирается их варить, но ошибся и приготовил ядовитое растение.

«По мнению специалистов, это был вех обыкновенный, он приятный на вкус и запах, но убивает лошадь. Соком этого растения отравился один древнегреческий философ. Саша называл себя философом добровольной простоты... И случайно повторил эту судьбу», – отметила она.

Путешественник умер 6 апреля. За две недели до этого он написал в социальной сети, что уезжает из Санкт-Петербурга на природу с палаткой из-за «нездорового ажиотажа» вокруг пандемии коронавируса.

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