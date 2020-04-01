В Кремле рассказали, как Путин защищается от коронавируса

Все должностные лица, которые вместе с Путиным контактировали с заболевшим коронавирусом врачом, ежедневно тестируются. В том числе - высокопоставленные чиновники.

В Кремле заявили, что все должностные лица, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным контактировали с заболевшим коронавирусом главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, ежедневно тестируются на COVID-19.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, среди этих людей были Путин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, сам Песков, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дело в том, что все, кто вместе с президентом был в Коммунарке (УНИАН: поселок в составе поселения Сосенского в Москве) они ежедневно тестируются на коронавирус, включая вашего покорного слугу (Пескова). Естественно, мы принимаем меры предосторожности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно», - сказал он.

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Песков заявил, что Путин в эти дни предпочитает делать все дистанционно, онлайн. «Но также предпочитает для этих телеконференций все-таки использовать защищенные каналы соединения. Слава богу, такие технические и технологические возможности есть», - сказал он.

По его словам, Путин сегодня в дистанционном формате проведет совещание с членами правительства, посвященное вопросу развития агропромышленного комплекса страны.

«Вместе давайте все-таки доктору пожелаем скорейшего выздоровления, ему наши общие аплодисменты и надеемся, что в самое ближайшее время он уже вернется в строй», - сказал Песков.

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На вопрос, проходил ли Проценко предварительное тестирование перед визитом Путина в Коммунарку, Песков ответил, что врач «даже не знал, что к нему едет президент».

По данным российских СМИ, 31 марта стало известно, что у главного врача больницы в Коммунарке Проценко диагностирован коронавирус. 24 марта Проценко сопровождал Путина во время его визита в эту больницу.

Сам Проценко сообщил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат, но чувствует он себя хорошо.