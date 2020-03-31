Путин жал руку врачу, заболевшему коронавирусом

Президент РФ на днях встречался с врачом, у которого диагностировали COVID-19.

Президент России Владимир Путин регулярно проходит тест на коронавирус COVID-19. В Кремле уверяют, что с ним все нормально и заражения пока не обнаружили.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "ТАСС".

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"Регулярно тестируется. Все нормально", - сказал Песков, комментируя информацию о том, что коронавирус обнаружили у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым президент РФ недавно встречался.

Информацию об инфицировании подтвердил сам Проценко в Facebook.

Путин побывал в Комунарці 24 марта и осмотрел больницу, предназначенную для пациентов с подозрением на COVID-19. Экскурсию учреждением ему проводил Денис Проценко. При этом Путин не стал отказываться от рукопожатия с главврачом.

Как сообщал УНИАН, количество случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 2 тысячи. Больные COVID-19 были обнаружены в 73 регионах России.