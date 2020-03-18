В РФ на сортировочном заводе нашли ногу человека

Конечность была упакована в мешок для отходов.

В городе Набережные Челны на предприятии по сортировке мусора нашли человеческую ногу.

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Об этом в среду, 18 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, найденная 17 марта конечность была упакована в мешок для отходов.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительным данным, смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков. Назначены судебно-медицинская и геномная экспертиза.

Как сообщал УНИАН, в январе в российском Новосибирске горел крематорий - пожар произошел ночью.