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В РФ на сортировочном заводе нашли ногу человека

13:26, 18 марта 2020
Русский міръ
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REUTERS

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Об этом в среду, 18 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, найденная 17 марта конечность была упакована в мешок для отходов.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительным данным, смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков. Назначены судебно-медицинская и геномная экспертиза.

Как сообщал УНИАН, в январе в российском Новосибирске горел крематорий - пожар произошел ночью.

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