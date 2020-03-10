Рубль на коленях: россияне выстроились в очереди у обменников (видео)

Жители Петербурга и Владивостока скупают доллары.

На фоне резкого обвала российского рубля жители РФ бросились менять валюту, в некоторых обменниках образовались очереди.

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Видео из-под одного из таких обменников накануне опубликовал в Twitter местный питерский депутат Александр Изотов.

«Очереди в обменниках Питера. Продают, в лучших традициях, по новой цене - 75руб., а скупают по старой - 67руб. Спасибо "родному" государству», – написал он.

Очереди в обменниках Питера.



Продают, в лучших традициях, по новой цене - 75руб., а скупают по старой - 67руб.



Спасибо "родному" государству. Ну а вообще, что мы хотели, в предверии госсовета? pic.twitter.com/8C2F322b4c — Александр Изотов (@spb_ai) March 9, 2020

В то же время «Прайм» сообщает, что 10 марта пункты обмена валюты во Владивостоке отмечают повышенный спрос на покупку долларов, в некоторых отделениях заканчивается наличность.

По состоянию на 6.00 мск курс доллара на рынке Forex составляет 74,21 рубля, евро — 84,63 рубля. Ранее в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля, опускаясь по данным на 18.01 мск понедельника до 84,3 рубля за евро и 73,8 рубля за доллар.

Напомним, российский фондовый рынок открылся резким снижением котировок. В 09:03 по Киеву индекс Московской биржи упал на 10,4% до уровня 2435,62 пункта.

Курс доллара вырос на 6,11% до 72,77 рубля по состоянию на 09:01, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение с открытия торгов составило 72,99 рубля. Курс евро растет на 6,41% до 82,48 рубля.

Акции российских нефтяных компаний упали более чем на 10% на открытии торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 09:07 бумаги «Роснефти» упали на 13,55% до ₽339,7, акции «Газпрома» — на 11,47% до ₽166,68, ЛУКОЙЛа — на 15,55% до ₽4722,5, «Газпром нефти» — на 10,95% до ₽334.

Напомним, в конце прошлой недели представители ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению о дальнейшем сокращении добычи нефти. В субботу Саудовская Аравия объявила о планах наращивания добычи и снижении цен на поставляемую нефть. Это вызвало обвал цен на нефть и падение мировых рынков в понедельник.