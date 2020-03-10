Российский рубль и акции нефтяников резко упали

Курсы доллара и евро в России выросли в начале торговой сессии. Обвал акций российских нефтяников превысил 10% после срыва сделки ОПЕК.

Российский фондовый рынок открылся резким снижением котировок. В 09:03 по Киеву индекс Московской биржи упал на 10,4% до уровня 2435,62 пункта.

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Курс доллара вырос на 6,11% до 72,77 рубля по состоянию на 09:01, свидетельствуют данные Московской биржи. Максимальное значение с открытия торгов составило 72,99 рубля. Курс евро растет на 6,41% до 82,48 рубля.

Центробанк страны сообщил о приостановке покупок валюты на открытом рынке на 30 дней, а Минфин намерен продавать валюту из ФНБ на рынке. Эти меры могут смягчить реакцию курса рубля на падение нефтяных цен, пишет РБК.

Котировки акций российского нефтегазового сектора обрушились с начала торгов вслед за падением нефтяных цен накануне

Акции российских нефтяных компаний упали более чем на 10% на открытии торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:07 бумаги «Роснефти» упали на 13,55% до ₽339,7, акции «Газпрома» — на 11,47% до ₽166,68, ЛУКОЙЛа — на 15,55% до ₽4722,5, «Газпром нефти» — на 10,95% до ₽334.

В конце прошлой недели представители ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению о дальнейшем сокращении добычи нефти. В субботу Саудовская Аравия объявила о планах наращивания добычи и снижении цен на поставляемую нефть. Это вызвало обвал цен на нефть и падение мировых рынков в понедельник.