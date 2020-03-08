В России 14-летний сын судьи застрелил своего школьного друга и бросил тело в подъезде
В России задержали 14-летнего сына петербургского судьи, подозреваемого в убийстве своего друга по гимназии.
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Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла в субботу. Группа подростков собралась в квартире судьи, чтобы отметить день рождения. Около девяти вечера по неизвестным причинам сын хозяина квартиры, 14-летний Артем, достал ружье отца и выстрелил в голову своему другу Владу, с которым учился в одной гимназии.
Юноша погиб на месте, а стрелявший перетащил тело на лестничную клетку, после чего скрылся. Один из гостей позвонил своему отцу, и тот вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители увидели следы крови на лестничной клетке.
Ведется расследование. Известно, что убитый и убийца были лучшими друзьями.
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