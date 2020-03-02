Подавилась шоколадкой: 17-летняя модель из Подмосковья умерла ужасной смертью
11:54, 02 марта 2020Русский міръ
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Скорая помощь не смогла помочь девушке.
Россиянка погибла в подъезде жилого дома / gazettereview.com
В Котельниках Московской области 17-летняя модель и участница конкурсов красоты умерла, подавившись шоколадкой.
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Об этом сообщает Рен ТВ.
По данным телеканала, россиянка погибла в подъезде жилого дома, где была со своим знакомым. По его словам, девушка подавилась шоколадкой и потеряла сознание. Он вызвал скорую, однако спасти ее не удалось.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Не исключено, что причиной смерти на самом деле могло отравление медицинскими препаратами.
Как сообщал УНИАН, 56-летний москвич подавился большим куском сала и умер. Тот застрял в горле мужчины во время ужина в темноте, так как в комнате перегорела лампочка.
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