В Кремле прокомментировали предложение вспомнить Бога в обновленной Конституции

По словам Пескова, в Конституции будет упоминание о «предках тех, кто живет в Российский Федерации».

В Кремле обещают, что Россия останется светским государством, несмотря на предложение упомянуть Бога в Конституции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», - сказал Песков.

На вопрос о том, какого Бога имел в виду президент РФ, Песков отметил, что «это будет своевременно прояснено», однако точного времени и точного формата объяснения не назвал.

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«Разумеется, до принятия (поправок), до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы», - подчеркнул Песков.

По его словам, в Конституции будет упоминание о «предках тех, кто живет в Российский Федерации».

Как известно, президент РФ Владимир Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди которых - закрепление упоминания Бога в Основном законе. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - говорится в документе.