В России женщина протащила ребенка по земле (видео)

Очевидцы засняли, как пенсионерка тащит плачущего и упирающегося ребенка за так называемые "детские вожжи".

В российском Красноярске устанавливают личность женщины, которая протащила по земле ребенка и попала на видео.

Как отметили в Следственном комитете РФ, начата проверка по факту применения насилия к ребенку.

Читайте такжеВ России полицейские привязали собаку к машине и устроили ей "тренировку" (видео)Причиной для проверки стало опубликованное видео, на котором видно, как пенсионерка тащит плачущего и упирающегося ребенка за так называемые «детские вожжи».

В итоге ребенок с громким плачем падает на землю, а женщина волочет лежащего на снегу ребенка к скамейке, останавливается и не пытается поднять мальчика с земли.

В СК РФ заметили, что во время волочения ребенок ударился о край бордюра и металлической скамейки.

«По данному факту проводится проверка, в полицию направлено поручение об установлении личности женщины и ее местонахождения», – говорится в сообщении.

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