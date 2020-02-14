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"Отчаявшаяся" Собчак разделась и дала потрогать свою грудь (фото)

15:53, 14 февраля 2020
Русский міръ
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Обнаженная Ксения Собчак (в центре) показала свою "валентинку" / instagram.com/xenia_sobchak

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На фотографии, опубликованной в Instagram Собчак видно, как она в компании дизайнера Яны Расковаловой и певицы Натальи Ионовой (Глюк'oZa), позируют с голой грудью. Свои "кормилицы" российские звезды прикрывают друг дружке руками.

Собчак подписала фотографию комментарием "Отчаянные и отчаявшиеся", а также назвала снимок своей "валентинкой".

Бывшая кандидат в президенты России также указала, что фотографом был Вадим Расковалов, бизнесмен и муж одной из героинь снимка. Супруг Собчак Константин Богомолов, по ее словам, стал режиссером фотосессии.

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Напомним, в сентябре 2019-го Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

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