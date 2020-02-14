"Отчаявшаяся" Собчак разделась и дала потрогать свою грудь (фото)

Ксения Собчак, певица Глюк'oZa и дизайнер Расковалова разделись и потрогали друг друга за голую грудь.

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак с голой грудью позировала в компании двух других звезд.

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На фотографии, опубликованной в Instagram Собчак видно, как она в компании дизайнера Яны Расковаловой и певицы Натальи Ионовой (Глюк'oZa), позируют с голой грудью. Свои "кормилицы" российские звезды прикрывают друг дружке руками.

Собчак подписала фотографию комментарием "Отчаянные и отчаявшиеся", а также назвала снимок своей "валентинкой".

Бывшая кандидат в президенты России также указала, что фотографом был Вадим Расковалов, бизнесмен и муж одной из героинь снимка. Супруг Собчак Константин Богомолов, по ее словам, стал режиссером фотосессии.

Напомним, в сентябре 2019-го Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.