"Это кормилицы": Леся Никитюк в ультраобтягивающем платье поразила сексуальным фото

Платье плотно прилегает к телу, демонстрируя стройную фигуру Леси Никитюк.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое соблазнительное фото.

На снимке Никитюк позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.

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Наряд оголяет одно плечо, но имеет две широких бретельки на другом. Платье плотно прилегает к телу, демонстрируя стройную фигуру Леси Никитюк.

"Девушка, у вас что-то торчит", - прокомментировал снимок известный радиоведущий Слава Демин. "Это кормилицы", - ответила ему Никитюк.

"Соски горят"; "Мы тебя полюбили, ибо у тебя сосочки выглядывали"; "Надо сиськи подкачать"; "Сочная!"; "Ух сосочки"; "Джейсон Бонд герл", - пишут другие поклонники звезды.

Напомним, ранее Леся Никитюк выложила фотографию, на которой она лежит на пляже в мокром бежевом купальнике, демонстрируя соблазнительную фигуру.