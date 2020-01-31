"Это кормилицы": Леся Никитюк в ультраобтягивающем платье поразила сексуальным фото
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала новое соблазнительное фото.
На снимке Никитюк позирует, стоя в море в ультраобтягивающем коротком платье ярко-желтого цвета.
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Наряд оголяет одно плечо, но имеет две широких бретельки на другом. Платье плотно прилегает к телу, демонстрируя стройную фигуру Леси Никитюк.
"Девушка, у вас что-то торчит", - прокомментировал снимок известный радиоведущий Слава Демин. "Это кормилицы", - ответила ему Никитюк.
"Соски горят"; "Мы тебя полюбили, ибо у тебя сосочки выглядывали"; "Надо сиськи подкачать"; "Сочная!"; "Ух сосочки"; "Джейсон Бонд герл", - пишут другие поклонники звезды.
Напомним, ранее Леся Никитюк выложила фотографию, на которой она лежит на пляже в мокром бежевом купальнике, демонстрируя соблазнительную фигуру.