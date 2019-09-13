Собчак и Богомолов поженились (фото, видео)

Все торжественные мероприятия держатся в строжайшем секрете.

Телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

После регистрации молодожены улеглись в катафалк, украшенный надписью «Пока смерть не разлучит нас», и отправились кататься по городу.

Брак был зарегистрирован в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Для обоих он стал вторым: ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

До места регистрации брака они добрались на катафалке. Для этого дня Собчак выбрала традиционное длинное белое платье.

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На свадьбу были приглашены около 300 гостей. Мероприятие обойдется им минимум в 16 миллионов рублей. Место празднования новобрачные изменили за сутки до свадьбы (предполагается, что из-за повышенного внимания прессы). Так, среди приглашенных числятся режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст с женой Софьей. Также на свадьбу позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой.

Получили приглашения бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Ксении — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Кроме того, актер Игорь Верник будет вести свадьбу в качестве тамады.

Как стало известно Super, Ксения Собчак и Константин Богомолов перенесли свадьбу из Петровского пассажа на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре. Последние несколько дней телеграм-каналы обсуждали, что телеведущая и режиссер сменили локацию, но о новом месте не знали даже гости. Им сообщили адрес накануне торжества.

В начале сентября в журнале Tatler вышло интервью Собчак, где она сообщила, что чувства к Богомолову были непреодолимыми, и она испытывает трепет перед его умом, талантом и гениальностью. Журналистка уточнила, что сразу рассказала о происходящем своему мужу.