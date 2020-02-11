"Пусть натурпродуктом отдают": Жириновский выдвинул ультиматум Лукашенко после его встречи с Путиным

По словам политика, списывать долги Беларуси не будут.

Российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал недавнюю встречу главы Кремля Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, на которой обсуждались цены на энергоносители.

Об этом идет речь в сообщении в Телеграм-канале Жириновского.

"Лукашенко всё хочет подешевле. Но за счет кого? За счет русских - они за все заплатят, по его логике. Вот она политика большевиков на протяжении 103 лет. У нас даже в центральных регионах России газ не у всех есть, а бывшие страны СССР газифицированы на 100%", - написал одиозный депутат.

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По его словам, позиция РФ заключается в том, что "политических" скидок и списания долгов для Беларуси не будет.

"Не могут деньгами - пусть натуральным продуктом отдают", - считает Жириновский.

Как сообщал УНИАН, на днях президенты Беларуси Александр Лукашенко и РФ Владимир Путин не договорились на переговорах о скидке на российскую нефть.