"Надо было меньше дергаться": в России врачи порезали новорожденного (фото)

Порез в больнице обработали зеленкой, а пациентке заявили: «Надо было меньше дергаться».

В роддоме города Кыштым Челябинской области (Россия) врачи порезали лицо новорожденного скальпелем, а вину сбросили на молодую мать.

Об этом пишет местное издание 1obl.ru.

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19-летняя беременная поступила в роддом недавно. Сначала считали, что женщина будет рожать сама, но в последний момент ребенок изменил положение, и врачам пришлось вмешаться.

Бабушка малыша рассказала, что ее дочке сделали эпидермальную анестезию, но она кричала, что все чувствует. Когда же роженице сделали общую анестезию, она уснула.

Когда маме и бабушке показали младенца, его щека была разрезана скальпелем. Порез в больнице обработали зеленкой, а пациентке заявили: «надо было меньше дергаться». Медики также уверяют, что шрам со временем исчезнет и пореза не будет видно.

Сейчас мать с ребенком остаются в роддоме. У роженицы поднялась температура, ее лечат от инфекции антибиотиками. Руководство заведения ситуацию пока не комментирует.

Как сообщал УНИАН, в Хакасии суд вынес приговоры 47-летнему деду и 42-летней бабушки, которые сожгли в печи своего маленького внука.