"Кто за Путина, похлопайте": известный комик объяснил у Дудя, почему Россия "в г**не"

По словам стендап-комика Алексея Щербакова, в больших залах "за Путина" хлопает большая часть зала.

Российский комик и резидент шоу "Stand Up" Алексей Щербаков считает, что граждане России во всех бедах винят кого угодно, но только не президента России Владимира Путина.

Такое заявление комик сделал в новом интервью "вДудь".

Читайте такжеВ России полиция разглядела в прозвище х***о намек на Путина и оштрафовала активиста

«У меня шутка была такая, я выхожу и говорю: "У меня первая политическая шутка появилась про Путина, за которую мне ничего не сделают. Готовы?" Все такие "Да!" Я говорю: "Так, кто за Путина, похлопайте". И тишина. И я такой: "Вот видали, и никто мне ничего не сделает". И она сработала два раза в жизни в больших залах», - поделился комик.

В то же время в других больших залах «за Путина», по словам Щербакова, хлопает большая часть зала.

Также комик привел в пример свою тещу, которая поддерживает президента:

"Каждый раз она включает новогоднюю речь. Мы с тестем сидим: "Давай лапшички нам новенькой навали", а она: "Так, хватит президента моего трогать". Я не знаю, что должно поменяться. Она ведь тоже работает в поликлинике, медсестрой, все видит, но кто виноват? Главный врач виноват. "У нас Людку выгнали". Ну да, не Путин же Людку выгнал, просто пришло распоряжение всех уволить. Все в г**не, все видно, но почему-то не понимают люди до сих пор. Должен Путин прийти и сказать "Я вас ненавижу", тогда они такие "Ааа... вот оно что". Не знаю, все устраивает. Вот она говорит, денег нет, пенсии нет. А кто виноват? "Не знаю, не Путин точно, он делает все, чтобы было хорошо", - рассказал Щербаков.

Как сообщал УНИАН, в России предложили переименовать должность президента в «верховного правителя».