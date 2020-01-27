Член российской делегации уснул во время заседания комитета ПАСЕ (видео)
19:05, 27 января 2020Русский міръ
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Некорректным поведением отличился Леонид Слуцкий.
Слуцкий уснул в ПАСЕ / фото flickr.com/oscepa
Член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Слуцкий отметился необычным поведением во время пребывания в Страсбурге, где началась сессия ПАСЕ.
Как сообщает "Европейская правда" в Facebook, россиянин заснул во время заседания политического комитета ПАСЕ.
"Наверное, очень хотел работать, готовился по ночам", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ изменила свой график ради российских делегатов, которые решили покинуть сессию досрочно.
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