Член российской делегации уснул во время заседания комитета ПАСЕ (видео)

Некорректным поведением отличился Леонид Слуцкий.

Член российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Леонид Слуцкий отметился необычным поведением во время пребывания в Страсбурге, где началась сессия ПАСЕ.

Как сообщает "Европейская правда" в Facebook, россиянин заснул во время заседания политического комитета ПАСЕ.

"Наверное, очень хотел работать, готовился по ночам", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ПАСЕ изменила свой график ради российских делегатов, которые решили покинуть сессию досрочно.