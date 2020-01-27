ПАСЕ изменила свой график ради российских делегатов, решивших покинуть сессию досрочно

Большая часть делегации РФ планирует уехать до завершения текущей сессии.

Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась на изменение своего графика, тем самым удовлетворив просьбу российской делегации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом попросил глава делегации РФ Петр Толстой. Он обратился к депутатам ассамблеи с просьбой перепланировать повестку дня так, чтобы перенести с четверга на среду вопрос о полномочиях нескольких национальных делегаций.

Как сообщалось, в понедельник утром ПАСЕ "завалили" обжалованиями полномочий нацделегаций. Кроме ожидаемого протеста Украины и ее партнеров по поводу полномочий россиян, депутаты поставили под сомнение полномочия делегаций сразу 8 государств по процедурным основаниям, в основном - формальным.

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Секретариат ассамблеи запланировал голосование по этим вопросам на четверг, поскольку не имел возможности обработать такое количество обжалований раньше.

Однако это вызвало протесты россиян. Как выяснилось, они не планировали работать в ПАСЕ до конца сессии. Поэтому Толстой попросил ассамблею перепланировать работу, чтобы решить важные вопросы, пока они на месте.

"К сожалению, в среду большая часть нашей делегации уедет. Чтобы рассмотрение вопроса о полномочиях не было политизировано, я прошу провести их рассмотрение не в четверг, а раньше", - обратился он.

Учитывая тот факт, что ранее в практике ПАСЕ не было подобных изменений, президент ассамблеи Хендрик Дамс сообщил Толстому и другим коллегам, что "сделать это практически нереально". Но, после того, как вопрос поставили на голосование, он получил поддержку большинства членов ПАСЕ. За это решение проголосовали 92 депутата, против - 68.

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Отмечается, что из-за этого поменялись и другие вопросы повестки дня. В частности, принятие новой санкционной процедуры за грубые нарушения принципов СЕ перенесли со вторника на среду.

Как сообщал УНИАН, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от «Слуги народа» Александр Мережко сегодня был избран вице-президентом ПАСЕ.