Крымчане пожаловались Поклонской на плохую медицину

Кроме того, у жителей полуострова возникают проблемы с получением российских паспортов.

Незаконно избранный депутат Госдумы РФ, экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская провела на полуострове «прием граждан». По ее словам, люди жалуются на низкое качество медицины и проблемы с получением паспортов.

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«Что случилось с крымскими больницами? За одну встречу у меня сразу несколько обращений по факту некачественного оказания медицинской помощи пациентам. Расплата за халатность — смерть человека», – написала она в Facebook.

Поклонская также отмечает, что после утраты близкого человека родственники могут годами ходить к следователю и прокурору и доказывать, что это преступление, а не случайность.

Кроме того, к «депутату» обратились более 10 человек с жалобами на то, что им не дают российские паспорта. Причина – отсутствие прописки в паспорте на момент незаконного референдума об аннексии полуострова.

Ранее Поклонская заявила, что считает приемлемыми ограничения на посещения пляжей в оккупированном Крыму.