Оккупантка Поклонская рассмешила сеть заявлением о заборах на пляжах в Крыму (видео)
13:01, 10 июня 2019Общество
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В сети уже высмеяли заявление Поклонской о пляжах в Крыму.
Наталья Поклонская / REUTERS
Бывший оккупационный "прокурор" Крыма, а ныне депутат незаконной Госдумы РФ Наталья Поклонская считает приемлемым ограничения на посещения пляжей в оккупированном Крыму.
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Об этом она заявила во время посещения аннексированного полуострова, передает Цензор.НЕТ и публикует видео.
"Можно, конечно, пляж оградить, если это территория Министерства обороны или другого ведомства, но хотя бы чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру города, чтобы красиво это сделать", - заявила Поклонская.
Как сообщалось, в оккупированном Крыму местные жители не видят наплыва туристов, многие пляжи вообще пустуют.
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