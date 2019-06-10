Оккупантка Поклонская рассмешила сеть заявлением о заборах на пляжах в Крыму (видео)

В сети уже высмеяли заявление Поклонской о пляжах в Крыму.

Бывший оккупационный "прокурор" Крыма, а ныне депутат незаконной Госдумы РФ Наталья Поклонская считает приемлемым ограничения на посещения пляжей в оккупированном Крыму.

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Об этом она заявила во время посещения аннексированного полуострова, передает Цензор.НЕТ и публикует видео.

"Можно, конечно, пляж оградить, если это территория Министерства обороны или другого ведомства, но хотя бы чтобы это вписывалось в общую инфраструктуру города, чтобы красиво это сделать", - заявила Поклонская.

Как сообщалось, в оккупированном Крыму местные жители не видят наплыва туристов, многие пляжи вообще пустуют.