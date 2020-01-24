ФСБ заявила о разоблачении в Дагестане "религиозных экстремистов"

Задержаны четверо человек - "лидеры и активные члены ячейки".

Российская Федеральная служба безопасности заявляет о разоблачении в Дагестане ячейки религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которая запрещена в РФ.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное управление ФСБ.

"В ходе совместных оперативных мероприятий, проведенных ФСБ и МВД России, были задержаны шесть граждан России из числа лидеров и активных членов ячейки. Во время обысков по их адресам проживания также была обнаружена экстремистская литература", - сказано в сообщении.

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В следственном управлении Следкома РФ заявили, что четверо человек задежаны, двое отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал УНИАН, российские силовики задержали двух учеников школы закрытого городка в Челябинской области. Девятиклассников подозревают в планировании массовых убийств.