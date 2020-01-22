На Кавказе женщинам запретили посещать "самый большой" бассейн

Такое решение приняло руководство спорткомплекса.

С 20 января руководство спортивного комплекса «Анжи-Арена» в дагестанском Каспийске запретило женщинам посещать бассейн, который администрация называет «самым большим плавательным центром на Северном Кавказе».

Читайте такжеВ России шамана пригласили на курорт для вызова снегопадаОб этом сообщает журналист Илья Варламов.

Сотрудники спорткомплекса рассказали, что женщинам запретили посещать бассейн по решению руководства. Причина такого запрета им неизвестна.

Администрация бассейна утверждает, что у женщин, которые ранее посещали спа-центр «Анжи-Арены», нет претензий, так как доступ закрыли не сразу. По словам сотрудницы, они сначала перестали продавать женщинам абонементы, а затем закрыли для них доступ совсем, когда истекли последние действовавшие пропуска.

Спорткомплекс «Анжи-Арена» был открыт ещё в 2003 году, через десять лет его реконструировали. До осени 2019 года он был домашним стадионом для футбольного клуба «Анжи». Спа-центр с 50-метровым бассейн в составе спорткомплекса начал свою работу в июне 2019 года, он стал самым большим плавательным бассейном на Северном Кавказе.

Ранее УНИАН сообщал, как в Саудовской Аравии женщинам разрешили заходить в рестораны вместе с мужчинами.