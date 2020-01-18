"Виноват другой": появились подробности беременности семиклассницы от 10-летнего мальчика (фото)

Девочка плохо учится, прогуливает уроки и хулиганит. Из-за того, что у ее мамы последняя стадия рака, семья стоит на учете как в "социально опасном положении".

В Красноярском крае России 13-летняя школьница забеременела от своего 10-летнего друга. Однако врачи подозревают, что отцом будущего ребенка может быть другой человек.

Об этом сообщает местное издание "КП Красноярск".

Известно, что дети учатся в разных школах в седьмом и четвертом классах. В школе девочки подтвердили информацию о ее беременности.

Заместитель директора учебного заведения рассказала, что ее семья стоит на учете как в "социально опасном положении".

"Но не потому, что родители пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих", – рассказала педагог.

По ее словам, девочка плохо учится, прогуливает уроки и хулиганит.

"Их проверяют каждый месяц – дети сытые, нормально одеты, никто над ними не издевается. Но у девочки сложный характер", – добавила заместитель директора школы.

В социальных сетях у обоих школьников установлен статус – «в гражданском браке». Также у них много совместных фотографий.

На данный момент девочка находится на седьмой неделе беременности. Для наблюдения ее госпитализировали в больницу под Красноярском. Врачи оценивают состояние, как удовлетворительное.

В то же время у врачей и следователей есть сомнения, что девочка забеременела от 10-летнего мальчика.

"Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно – подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно – чувствую, на мальчика могли просто "показать", а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили", – прокомментировал врач-педиатр.

Как сообщал УНИАН, полиции известно о беременности 13-летней девочки, ведомство проводит проверку.