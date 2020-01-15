Повалили на землю и били ногами: в РФ избили оператора, заявившего о цензуре

По словам потерпевшего, "нападавшие кричали: "гнида пиндосовская, мы научим тебя родину любить".

Бывший телеоператор российского медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Читайте такжеРоссийские полицейские перепутали потерпевшего с преступником – и избили егоПо словам 61-летнего Кривенкова, двое неизвестных с собакой набросились на него у выхода из парка на улице Маршала Чуйкова в Москве. Оператор рассказал, что нападавшие подошли сзади, повалили его на землю и начали бить ногами.

«Нападавшие кричали: «гнида пиндосовская, мы научим тебя родину любить», «пятая колонна, мы вас будем убивать», – рассказал Кривенков.

Преступники убежали, увидев прохожих. Пострадавший обратился в травмпункт, где у него зафиксировали сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Он написал заявление в полицию.

Ранее УНИАН сообщал, как в Москве жестоко избили сотрудника ФСБ.