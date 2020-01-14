"Используют климатическое оружие": в Госдуме РФ нашли "американский след" в аномально теплой зиме

Российский депутат заявил, что Америка "использует все, что только можно".

В российской Госдуме утверждают, что аномально теплая зима в РФ может свидетельствовать о применении США климатического оружия.

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил депутат Думы Алексей Журавлев, передают российские СМИ.

"Я не исключаю [такую возможность]. Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно", - сказал депутат.

Журавлев также отметил, что считает климатические изменения в РФ неслучайными. По его словам, "впервые американцы испытывали этот тип оружия во Вьетнаме, и, несмотря на современный международный запрет, Вашингтон продолжает его разработку". США, считает Журавлев, удается применять климатическое оружие благодаря тому, что они проводят испытания как "исследования".

"Если она [вечная мерзлота] сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие", - пояснил он.

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Журавлев отметил, что Россия пострадает из-за этого сильнее всего.

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