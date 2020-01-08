"Мы с вами все холопы": Жириновский призвал не обижаться на его слова

По словам лидера ЛДПР, народу нужно раздавать больше денег.

Одиозный лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал собственные слова о "холопах" и "крепостном праве", которые он на днях озвучил в адрес россиян.

Об этом он сказал в комментарии "РИА Новостям" во время прогулки по ярмарке на Манежной площади, где также раздавал деньги присутствующим.

"Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные", - заявил он, призвав не обижаться на такие характеристики. При этом Жириновский напомнил, что слово "хлопцы" произошло от слова "холоп", и хлопцы - это молодые ребята, безработные и бедные.

"Мы [народ] и есть холопы... И крепостное право: дети от родителей зависят, родители от детей зависят - это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться", - уточнил он.

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Лидер ЛДПР также заявил, что людям надо раздавать больше денег, так как, по его мнению, народ нуждается в этой помощи.

Как сообщал УНИАН, ранее на Красной площади Жириновский, раздавая собравшимся вокруг него людям денежные купюры, сказал: "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".

Российские СМИ пишут, что Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади, помимо денег, он еще активно раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.