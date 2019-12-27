В России таксист принял роды у пассажирки

После родов водитель такси отвез пару с новорожденным домой, откуда роженицу с ребенком забрала в роддом скорая.

В российской Самаре таксист принял роды у местной жительницы и отвез ее с ребенком и мужем домой.

По словам Фарида, отца новорожденного, 25 декабря он отправился на такси к родственникам, у которых гостила его беременная жена, чтобы забрать ее домой. В пробке у нее неожиданно отошли воды, передает КП.

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"Я просто не знал, что делать... Вокруг пробка, у меня руки трясутся. И тут мне водитель объявляет - мол, спокойно, сейчас родим. Я-то вообще думал, что он нас из машины выгонит", - вспомнил Фарид.

По его словам, водитель Денис съехал на обочину, остановил автомобиль и сам все сделал.

Денис рассказал: его бывшая девушка работала акушером, так что кое-что о процессе появления на свет нового человека он знал. К тому же, в машине было две аптечки, одна более полная.

Когда малыш родился, таксист довез семью домой, а уже оттуда маму и малыша в роддом забрала скорая.

"Мы сына хотели Марсель назвать, но теперь точно решили - будет Денис, - поделился Фарид. - Мы вообще с женой и второго планируем, так что в следующий раз - только к Денису!".

Ранее в Петербурге 25-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.