"Силой выволокли из офиса": Навальный опроверг свое задержание

Офис Фонда Навального заблокировали силовики.

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный уточнил, что его сегодня не задерживали.

Об этом он написал в Twitter.

"Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то). Коридоры, где находятся офисы ФБК и navalnylive, блокированы чёрными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир", - отметил он.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пояснила, что обыск, вероятно, связан с фильмом-расследованием "Он вам не Димон", посвященном российскому премьеру Дмитрию Медведеву.

"Причина обыска в ФБК: неудаление фильма "Он вам не Димон". Не дело об отмывании. У ФБК становится все больше дел, в рамках которых у нас крадут технику", - написала она.

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Ранее сегодня Ярмыш сообщала о задержании Навального в Москве. В МВД РФ эту информацию не подтвердили.