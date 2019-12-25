В России город украсили скульптурами изо льда с мертвыми рыбами (фото)

После огласки строителям ледового городка пришлось убирать всех вмерзших рыбок.

В российском городе Тюмень разразился скандал. К новогодним праздникам город украсили скульптурами из льда с замерзшей мертвой рыбой.

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Заказчик пояснил, что лед, который используется для строительства городка, образуется в естественных условиях, и когда его нарезают, не видно, что находится внутри, сообщает 72.ru. Мелкие дефекты в виде вмерзших рыб становятся очевидны только после шлифовки, которую провели в минувшие выходные.

Как сообщается, после огласки строителям ледового городка пришлось убирать всех вмерзших рыбок.

"Их убрали, чтобы никого не травмировать", - заявили организаторы.