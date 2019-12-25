цей матеріал доступний українською

В России город украсили скульптурами изо льда с мертвыми рыбами (фото)

16:34, 25 декабря 2019
Русский міръ
619 0
В Тюмени создали ледяные скульптуры из льда с мертвыми рыбами / Фото: ВКонтакте, ЧС Тюмень

Читайте также"Шедевр": в РФ из навоза слепили огромную новогоднюю крысу (фото)

Заказчик пояснил, что лед, который используется для строительства городка, образуется в естественных условиях, и когда его нарезают, не видно, что находится внутри, сообщает 72.ru. Мелкие дефекты в виде вмерзших рыб становятся очевидны только после шлифовки, которую провели в минувшие выходные.

Как сообщается, после огласки строителям ледового городка пришлось убирать всех вмерзших рыбок.

"Их убрали, чтобы никого не травмировать", - заявили организаторы.

После огласки рыб убрали, "чтобы никого не травмировать" / Фото: ВКонтакте, ЧС Тюмень

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия