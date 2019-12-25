В России город украсили скульптурами изо льда с мертвыми рыбами (фото)
16:34, 25 декабря 2019Русский міръ
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После огласки строителям ледового городка пришлось убирать всех вмерзших рыбок.
В Тюмени создали ледяные скульптуры из льда с мертвыми рыбами / Фото: ВКонтакте, ЧС Тюмень
В российском городе Тюмень разразился скандал. К новогодним праздникам город украсили скульптурами из льда с замерзшей мертвой рыбой.
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Заказчик пояснил, что лед, который используется для строительства городка, образуется в естественных условиях, и когда его нарезают, не видно, что находится внутри, сообщает 72.ru. Мелкие дефекты в виде вмерзших рыб становятся очевидны только после шлифовки, которую провели в минувшие выходные.
Как сообщается, после огласки строителям ледового городка пришлось убирать всех вмерзших рыбок.
"Их убрали, чтобы никого не травмировать", - заявили организаторы.
После огласки рыб убрали, "чтобы никого не травмировать" / Фото: ВКонтакте, ЧС Тюмень
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