Путин через полчаса проедет по Крымскому мосту на поезде

Путин сегодня примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост.

Президент России Владимир Путин планирует проехать на поезде по Керченскому мосту из аннексированного Крыма в Краснодарский край.

Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте такжеСкручивали и заламывали руки: в России силовики отрабатывали разгон митингов на девятиклассниках (видео)

«Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Путин в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края, пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост», – цитирует Пескова российское информагентство ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что после этого «будет открыто постоянное железнодорожное сообщение».