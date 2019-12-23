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Путин через полчаса проедет по Крымскому мосту на поезде

12:02, 23 декабря 2019
Русский міръ
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Владимир Путин / REUTERS

Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Путин в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края, пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост», – цитирует Пескова российское информагентство ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что после этого «будет открыто постоянное железнодорожное сообщение».

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Теги: #Путин#крымский мост