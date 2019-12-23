Путин через полчаса проедет по Крымскому мосту на поезде
12:02, 23 декабря 2019Русский міръ
1389 0
Путин сегодня примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост.
Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин планирует проехать на поезде по Керченскому мосту из аннексированного Крыма в Краснодарский край.
Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
Читайте такжеСкручивали и заламывали руки: в России силовики отрабатывали разгон митингов на девятиклассниках (видео)
«Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Крымский мост. Путин в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края, пока будет ехать, пообщается с рабочими, которые строили мост», – цитирует Пескова российское информагентство ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что после этого «будет открыто постоянное железнодорожное сообщение».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter