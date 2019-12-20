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В России в отделении "Сбербанка" открыли McDonald's

16:51, 20 декабря 2019
Русский міръ
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Пока там установлена только одна кофемашина / vedomosti.ru

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Пространство представляет собой просторную зону МакКафе в самом отделении банка, но пока там установлена только одна кофемашина и закреплен планшет, с помощью которого можно заказать еду из обычного меню ресторана.

Еду готовят не в самом отделении. Предполагается, что будут доставлять из соседнего ресторана сети, который расположен в 300 метрах от отделения.

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Теги: #Россия