В России в отделении "Сбербанка" открыли McDonald's

Правда, готовить там не будут.

В Москве в отделении «Сбербанка» открылся ресторан McDonald’s.

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Пространство представляет собой просторную зону МакКафе в самом отделении банка, но пока там установлена только одна кофемашина и закреплен планшет, с помощью которого можно заказать еду из обычного меню ресторана.

Еду готовят не в самом отделении. Предполагается, что будут доставлять из соседнего ресторана сети, который расположен в 300 метрах от отделения.

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