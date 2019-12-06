"Нехристи!" В Москве учительница устроила детям разнос "по-православному" (видео)

Учительница возмутилась, что некоторые ученики держали в руках телефоны вместо учебника и не повторяли урок.

В одной из московских школ учительница накричала на шумевших в коридоре детей и потребовала от них признаться, кто крещеный, а кто нет.

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Снятый школьниками ролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости».

«Идут основы православной культуры, идет пост, а они так себя ведут! Ну-ка, поднимите руки, кто крещеный из вас? Нехристи! Кто в храм ходит? А почему так себя ведете в школе?» - обрушилась преподавательница на школьников.

Она возмутилась, что некоторые ученики держали в руках телефоны вместо учебника и не повторяли урок. Один из мальчиков попытался возразить ей, на что педагог сказала ему закрыть рот, «а то тебе сейчас закроет одиннадцатиклассник».

В какой школе снято видео – неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в городе Набережные Челны (Татарстан) учителя устроили операцию «Быт», чтобы проверить, как живут ученики.