"Нехристи!" В Москве учительница устроила детям разнос "по-православному" (видео)
В одной из московских школ учительница накричала на шумевших в коридоре детей и потребовала от них признаться, кто крещеный, а кто нет.
Читайте такжеВ России захотели учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Снятый школьниками ролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости».
«Идут основы православной культуры, идет пост, а они так себя ведут! Ну-ка, поднимите руки, кто крещеный из вас? Нехристи! Кто в храм ходит? А почему так себя ведете в школе?» - обрушилась преподавательница на школьников.
Она возмутилась, что некоторые ученики держали в руках телефоны вместо учебника и не повторяли урок. Один из мальчиков попытался возразить ей, на что педагог сказала ему закрыть рот, «а то тебе сейчас закроет одиннадцатиклассник».
В какой школе снято видео – неизвестно.
Как сообщал УНИАН, в городе Набережные Челны (Татарстан) учителя устроили операцию «Быт», чтобы проверить, как живут ученики.