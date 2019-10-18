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В РФ учительница начальных классов умерла во время конкурса

14:09, 18 октября 2019
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Педагогу стало плохо во время детского конкурса художественного чтения / bug.org.ua

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Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета образования, передает ТАСС.

Женщине был 61 год. Ей стало плохо на уроке, детей вывели и вызвали скорую помощь. До приезда скорой учительнице пытался помочь школьный врач, но все усилия не помогли.

В комитете образования отметили, что у женщины была средняя рабочая нагрузка. Администрация школы характеризовала ее положительно.

Как пишет «Комсомольская правда», инцидент произошел во время детского конкурса художественного чтения. По словам директора школы Светланы Урванцевой, у педагога случился сердечный приступ во время очередного выступления.

Как сообщал УНИАН, в селе Уллуая (Дагестан, РФ) в местную школу ворвался мужчина в маске Джокера, вооруженный ножом и топором.

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Теги: #смерть#Россия#школа