Душили и угрожали изнасилованием: в России полицейские 9 часов пытали задержанную

Таким образом они добивались от нее признательных показаний о краже денег.

Трое полицейских пытали и душили задержанную, добиваясь нужных им показаний.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры по Сахалинской области.

Читайте такжеНасиловал дочь: в РФ задержали "полковника ГРУ" с арсеналом оружия (видео)По данным прокуратуры, в Южно-Сахалинске в 2015 году трое сотрудников полиции пытались добиться от задержанной признательных показаний о краже денег, пытая ее на протяжении 9 часов. В частности, мужчины избивали ее, надевали на голову пакет и душили, били электрошокером и угрожали изнасилованием.

В итоге полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, с применением насилия и угрозой его применения, и специальных средств.

Суд приговорил виновных к 4,5, 4 и 3 годам колонии общего режима. Также им на три года запретили служить в правоохранительных органах.

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