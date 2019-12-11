"Путин – Hublot?": росТВ вырезало из сериала "Слуга народа" шутку о президенте РФ

Россиянам покажут порезанную цензурой версию сериала.

Российский телеканал «ТНТ» начал показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором несколько лет назад исполнил Владимир Зеленский.

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Как сообщает «Русская служба BBC» из первой же серии шоу исчезла шутка о Владимире Путине.

По сюжету новоизбранный президент Украины, обычный школьный учитель Голобородько приходит выбирать себе дорогие часы и костюм. Помощник подсказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "хубло"). Герой Зеленского в ответ удивляется: «Путин – «хубло»?»

При показе сериала на ТНТ этот момент вырезали. При этом, склейка на месте этой сцены была заметна.

Удаление сцены заметили в том числе и пользователи соцсетей.

По ТНТ запилили украинский сериал «Слуга народу». Что ж вы так по чмошному вырезали эту сцену:https://t.co/FxV9hTBnTp — Анатолий DUST (@DUST42714489) December 11, 2019

Telegram-канал о российских медиа "Планерка" сообщает, что шутку вырезали только из версии, которую показали в Москве. В регионах она якобы была показана без цензуры.

Напомним, сразу после «нормандского саммита» стало известно, что российский телеканал "ТНТ" покажет украинский сериал "Слуга народа". Это первое появление данного сериала на российском телевидении.

Ранее сообщалось, что украинский сериал "Слуга народа" производства студии "Квартал 95" вошел в тройку самых популярных в онлайн-кинотеатрах России за первое полугодие 2019 года.