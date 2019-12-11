Сериал "Слуга народа" с Зеленским впервые покажут на росТВ (фото)
09:51, 11 декабря 2019Кино и музыка
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"Слугу народа" будут показывать в будние дни в 19:00.
Кадр анонса на ТНТ
Российский телеканал "ТНТ" покажет украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл тогда еще будущий президент Украины Владимир Зеленский.
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Об этом говорится в анонсе на росТВ. На "ТНТ" отметили, что сериал будет впервые показан на российском телевидении.
"Слугу народа" будут показывать в будние дни в 19:00, начиная с 11 декабря.
Ранее сообщалось, что украинский сериал "Слуга народа" производства студии "Квартал 95" вошел в тройку самых популярных в онлайн-кинотеатрах России за первое полугодие 2019 года.
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