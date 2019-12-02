Путин разрешил использование нацистской символики

Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе,

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе, если в них нет пропаганды или оправдания нацизма.

Соответствующий документ в понедельник, 2 декабря, опубликован на официальном портале правовой информации.

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Изменения вносятся в статью закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Согласно тексту документа, демонстрация нацистской или схожей с ней до степени смешения символики допустима в случаях, когда «формируется негативное отношение к идеологии нацизма».

Напомним, в ноябре закон был принят Госдумой в окончательном чтении. В мае сообщалось, что число случаев привлечения к ответственности за применение нацистской символики в России значительно выросло. Так, за 2018 год к ответственности по статье 20.3 КоАП («Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») привлекли 1639 россиян.