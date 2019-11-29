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Путин вступился за слово "мама" (видео)

17:27, 29 ноября 2019
Русский міръ
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Владимир Путин / REUTERS

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Такое мнение он высказал 29 ноября, комментируя выступление одного из участников Совета по межнациональным отношениям в Нальчике, сообщает Telegram-канал "Пул №3".

"Вы сказали, слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно. В некоторых странах заменили: родитель номер один и родитель два. Надеюсь, у нас такого никогда не будет", - заявил глава российского государства.

Отметим, что в некоторых западных государствах действительно распространена практика использования в официальных анкетах графы "родитель" вместо привычного "мать" и "отец".

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Теги: #Путин