Путин вступился за слово "мама" (видео)

Глава РФ надеется, что в его стране слово "мама" останется незаменимым.

Президент РФ Владимир Путин понадеялся, что слово "мама" никогда не будет заменено в России.

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Такое мнение он высказал 29 ноября, комментируя выступление одного из участников Совета по межнациональным отношениям в Нальчике, сообщает Telegram-канал "Пул №3".

"Вы сказали, слово "мама" невозможно заменить. Оказывается, возможно. В некоторых странах заменили: родитель номер один и родитель два. Надеюсь, у нас такого никогда не будет", - заявил глава российского государства.

Отметим, что в некоторых западных государствах действительно распространена практика использования в официальных анкетах графы "родитель" вместо привычного "мать" и "отец".