Едва сам не сгорел: житель Омска сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре
Житель Омска Российской Федерации сжег квартиру, чтобы она не досталась его сестре.
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Об этом сообщает NGS55.ru.
Инцидент произошёл в декабре 2018 года. До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя. Девушка это отрицала, однако брат ей не поверил и решил сжечь квартиру.
Он купил на заправке 10 литров бензина, а вечером, когда сестра была на работе, облил ним квартиру и подпалил.
Сам поджигатель попал в больницу с ожогами. Общий материальный ущерб превысил миллион рублей, поскольку огонь перекинулся и на соседские квартиры.
Теперь ранее судимый 29-летний омич предстанет перед судом.
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