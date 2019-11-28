Едва сам не сгорел: житель Омска сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре

До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя.

Житель Омска Российской Федерации сжег квартиру, чтобы она не досталась его сестре.

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Об этом сообщает NGS55.ru.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года. До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя. Девушка это отрицала, однако брат ей не поверил и решил сжечь квартиру.

Он купил на заправке 10 литров бензина, а вечером, когда сестра была на работе, облил ним квартиру и подпалил.

Сам поджигатель попал в больницу с ожогами. Общий материальный ущерб превысил миллион рублей, поскольку огонь перекинулся и на соседские квартиры.

Теперь ранее судимый 29-летний омич предстанет перед судом.

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