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Едва сам не сгорел: житель Омска сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре

14:14, 28 ноября 2019
Русский міръ
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Сам поджигатель попал в больницу с ожогами / Фото: vk.com / 55mvd

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Об этом сообщает NGS55.ru.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года. До мужчины дошли слухи, что его сводная сестра собирается переоформить квартиру их матери на себя. Девушка это отрицала, однако брат ей не поверил и решил сжечь квартиру.

Он купил на заправке 10 литров бензина, а вечером, когда сестра была на работе, облил ним квартиру и подпалил.

Сам поджигатель попал в больницу с ожогами. Общий материальный ущерб превысил миллион рублей, поскольку огонь перекинулся и на соседские квартиры.

Теперь ранее судимый 29-летний омич предстанет перед судом.

Как сообщал УНИАН, жительница Североуральска (Россия) подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.

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Теги: #Россия