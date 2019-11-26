В России силовик убил двухлетнюю девочку, которая не хотела умываться

Когда мама девочки вернулась, он рассказал, что ее дочь погибла случайно, и предложил похоронить ребенка тайно.

Кемеровский областной суд приговорил к тюрьме бывшего сотрудника Росгвардии за убийство двухлетней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По данный следствия, в сентябре 2018 года 23-летний житель Кемерова присматривал за дочерью своей 19-летней знакомой, которой не было дома. Девочка опрокинула тарелку, когда молодой человек кормил ее. Он отнес ребенка в ванную, чтобы умыть, но та капризничала и отворачивалась от воды. Разозлившись, мужчина направил струю воды в лицо малышки.

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Когда его знакомая вернулась, он рассказал ей, что ее дочь погибла случайно, и предложил никому об этом не рассказывать, а похоронить ребенка тайно, чтобы их не обвинили в убийстве. На следующий день они закопали тело в лесу.

Забеспокоилась о безвестном исчезновении ребенка ее прабабушка. Женщина несколько месяцев интересовалась у внучки здоровьем ее дочери, а также просила ее привести к ней ребенка. Та придумывала различные предлоги, чтобы не встречаться с родственницей. В результате бабушка обратилась в полицию.

Ее внучка рассказала, что ребенок подавился едой и погиб, после чего ее похоронили в лесном массиве.

Следователи выяснили, что к делу причастен 23-летний близкий знакомый матери ребенка. Его задержали, он дал признательные показания и показал место захоронения. На момент преступления он был вменяем. После признания молодого человека уволили из Росгвардии, где он проходил службу. Решением суда он приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

В отношении матери погибшей девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего материалы были переданы в органы полиции.

Как сообщал УНИАН, в Москве мужчина напал на свою бывшую жену с ножом, которая отказалась отдавать ему ребенка.