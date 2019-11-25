Десятки дворников с лопатами устроили массовое побоище в Москве (видео)

Более десятка людей были задержаны, о причинах потасовки не сообщается.

В центре Москвы произошла массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков дворников.

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Как сообщает «РЕН ТВ», потасовка произошла вечером 24 ноября. В распоряжении журналистов оказалось видео инцидента. На кадрах видно, как сотрудники избивают друг друга. Отмечается, что часть дворников была вооружена лопатами и ломами.

Что могло стать причиной потасовки, не уточняется.

В ГУ МВД России по Москве журналистам рассказали, что после инцидента более десяти работников были доставлены в отделение полиции. По предварительным данным, никто не получил серьезных травм.

Ранее в Москве руферы забрались на крышу одного из небоскребов "Москва-Сити" и устроили там драку с охранниками.