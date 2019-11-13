"Работать!" В Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным
15:30, 13 ноября 2019Русский міръ
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Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря "надо работать".
Дед Мороз / фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
В Кремле не захотели делать 31 декабря выходным днем, чтобы граждане успели подготовиться к Новому году.
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Надо работать», - подчеркнул Песков, сославшись на уже утвержденный календарь выходных и праздничных дней.
Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.
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