"Работать!" В Кремле ответили на предложение сделать 31 декабря выходным

Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря "надо работать".

В Кремле не захотели делать 31 декабря выходным днем, чтобы граждане успели подготовиться к Новому году.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Надо работать», - подчеркнул Песков, сославшись на уже утвержденный календарь выходных и праздничных дней.

Ранее сообщалось, что на новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.