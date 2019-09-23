Выходные на зимние праздники 2020: сколько будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество

В новогодне-рождественский период у украинцев будет 8 выходных.

На новогодне-рождественские праздники в декабре 2019 года и декабре 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.

Так, еще 10 января Кабмин издал распоряжение № 7-р, которым рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

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Таким образом, согласно документу, на Новый год ожидается 4 выходных дня: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.

Кроме того, проектом распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году правительство предлагает перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Если документ утвердят, то на рождественские праздники украинцы получат 4 выходных дня подряд - с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.

Как сообщал УНИАН, в октябре украинцев ждет целых девять выходных. Второй месяц осени принесет один дополнительный выходной в День защитника Украины, 14 октября.