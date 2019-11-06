В России дети едва не пострадали при сносе девятиэтажки (видео)

Ранее в доме было общежитие, затем его расселили, а здание признали аварийным.

В российском Норильске при сносе девятиэтажного дома едва не пострадали дети.

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Видео, запечатлевшее момент обрушения, опубликовано в Instagram-аккаунте «Норильск Сегодня».

На кадрах видно, как дети, сидевшие на снежном бугре недалеко от дома, разбегаются от рассыпающегося здания.

По данным «ТВК Красноярск», в доме давно никто не жил. Раньше в нем располагалось общежитие, затем его расселили, а здание признали аварийным. В городской администрации заявили, что снос был запланированным и на площадке имелись ограждения. Местные жители в то же время отметили, что заброшенное здание было практически ничем не огорожено и около него часто играли дети.

Как сообщал УНИАН, в Москве (Россия) обрушился козырек здания бизнес-центра на Волоколамском шоссе, в котором расположен институт «Гидропроект».