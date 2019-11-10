Расчленение питерской аспирантки: СМИ рассказали о маниакальной одержимости убийцы Наполеоном (видео)

По словам коллег Соколова, рядом с ним всегда были молодые студентки, а каждую новую свою избранницу он называл Жозефиной.

Профессор СПБГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, был известен своей эксцентричностью и тягой к молодым студенткам, а его страсть к фигуре Наполеона носила маниакальный характер.

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Об этом говорится в сюжете канала «360». О странностях ученого рассказал его коллега по вузу, историк Евгений Панасенков. По словам Панасенкова, он еще год назад писал обращение с требование уволить Соколова, поскольку тот ведет себя неадекватно.

Так, за вопрос о плагиате в работах Соколова избили двух студентов. Инцидент разбирала дисциплинарная комиссия, но увольнять авторитетного ученого не стали.

Панасенков рассказал и о том, что Соколов жил с убитой, и об этом знал весь университет. Больше того, с его слов, первая жена Соколова умерла при загадочных обстоятельствах, а каждую новую свою избранницу доцент называл Жозефиной. 11 лет назад Соколов якобы избил одну из них, поскольку та хотела разорвать отношения.

Соколов изучал жизнь Наполеона Бонапарта и был видной фигурой российского движения реконструкторов.

Студенты и коллеги Соколова рассказали, что страсть Соколова к Наполеону переходила профессиональные границы и носила маниакальный характер - неслучайно преподаватель планировал после убийства Анастасии покончить с собой в костюме Наполеона.

В то же время, российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), рассказал журналистам, что Соколов и Панасенков были ярыми противниками (последний обвинял Соколова в плагиате). Некоторые студенты поддерживали Панасенкова, и Соколов якобы стал жертвой настоящей травли.

Напомним, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Соколов планировал покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах у туристов. С собой он хотел взять прощальное письмо, а дома оставить завещание.