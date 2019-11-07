"Может всем раздать п***ы, но пока не будет": Шнуров жестко высмеял Путина в матерном стихе

Ранее Путин заявил, что Россия собирается наращивать свой оборонный потенциал.

Фронтмен росийской группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на слова Путина о том, что Россия имеет уникальное современное вооружение, но при этом не собирается угрожать другим странам.

Музыкант сочинил стихотворение, которое опубликовал в Instagram.

Он сказал. Так в небесах

Грозы засверкали.

Мир качнулся на весах

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Под богиней Кали.

На себя рванул бразды

Власти не убудет.

Может всем раздать п***ы,

Но пока не будет.

Ранее Путин заявил, что Россия собирается наращивать свой оборонный потенциал и ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового и лазерного оружия, которых нет у других стран. При этом, по словам президента, разработка нового оружия необходима для того, чтобы защитить страну от растущих угроз, а не угрожать другим странам.