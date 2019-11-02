Россиянин публиковал в соцсети фото расчлененных тел из морга

Снимки мужчина комментировал довольно специфически – размышлениями на тему смерти или рассказами о половой близости с умершими.

Жителя Екатеринбурга уличили в публикации фотографий мертвых людей из морга. Все фото мужчина выкладывал у себя на странице в российской соцсети «Вконтакте».

Об этом сообщает местное издание Readovka.

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Россиянин, в частности, обнародовал фото частей тела, половые органы умерших, тела малышей. Кроме того, мужчина активно делал селфи в маске «чумного доктора» рядом с могилами и крестами на кладбищах.

Снимки мужчина комментировал довольно специфически – размышлениями на тему смерти или рассказами о половой близости с умершими.

После огласки администрация российской соцсети заблокировала страницу извращенца, а местная власть инициировала его розыск.

В то же время местные СМИ идентифицировали мужчину. Вероятно, им может быть полицейский. Впрочем, в полиции ситуацию пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, житель российского Архангельска предстанет перед судом за убийство трех мужчин, которых он съел.