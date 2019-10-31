В России вооружённый мужчина ворвался в детский сад и убил одного из детей

Жертвой убийцы в Нарьян-Маре стал 6-летний мальчик Кирилл Савенков, он погиб от удара ножом в шею.

В российском городе Нарьян-Мар вооружённый мужчина ворвался в детский сад и убил одного из детей.

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Как сообщает НАО24, жертвой нападения стал шестилетний мальчик. Детали и причины сейчас выясняют правоохранительные органы. На месте происшествия помимо полиции работают психологи и экстренные службы.

Убийца ворвался в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре во время тихого часа. Все дети в момент нападения спали. Охрана беспрепятственно пропустила мужчину внутрь.

Жертвой убийцы в Нарьян-Маре стал 6-летний мальчик Кирилл Савенков, он погиб от удара ножом в шею.

Также известно, что убийца в данный момент задержан полицией.

В 15.00 запланирована встреча представителей полиции, органов госвласти региона и руководителей учебных заведений.